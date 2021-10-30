Маска і дистанція: Радуцький спростував слова про Covid-сертифікати на виборах у Харкові

Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький спростував свої слова про те, що на позачергових виборах мера Харкова можуть перевіряти наявність Covid-паспортів або негативного результату тесту.

Він заявив, що під час допуску на виборчу дільницю у громадян вимагатимуть лише маску і щоб вони дотримувалися соціальної дистанції.

– Я мав на увазі (коли говорив про Covid-паспорти і тести, – Ред.) громадські місця. Що стосується виборів, то Виборчий кодекс вищий за всі постанови уряду. Центральна виборча комісія зараз додатково відкомунікує, що обов’язковими вимогами будуть дотримання соціальної дистанції та наявність маски. Адже виборчі дільниці не є громадськими місцями. Я сказав це про громадські місця, коментуючи постанову уряду №1236. Вибори ніхто зривати не буде, вимагатимуть тільки маску і соціальну дистанцію, – пояснив він.

Напередодні Михайло Радуцький в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна, відповідаючи на запитання про те, як проходитимуть вибори мера Харкова, припустив, що у виборців можуть перевіряти наявність Covid-паспортів або негативного результату тесту на коронавірус.

Позачергові вибори мера Харкова заплановані на неділю, 31 жовтня. Необхідність їхнього признчення виникла після того, як обраний восени минулого року мер міста Геннадій Кернес помер від коронавірусу.

Джерело: Громадянська мережа Опора