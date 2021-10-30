На виборах мера Харкова можуть перевіряти Covid-сертифікати або негативний тест – Радуцький

На позачергових виборах мера Харкова, які відбудуться 31 жовтня, у виборців можуть перевіряти наявність Covid-паспортів або негативного результату ПЦР/експрес-тесту на антиген.

Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна.

– За законом мають перевіряти. Або Covid-паспорти, або ПЛР-тести чи тести на антиген, – зазначив він.

Тим часом у Харківській міській раді повідомили, що у всіх районах міста у неділю, 31 жовтня, відкриється 41 пункт вакцинації. Усі вони працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

Щепитися всі охочі зможуть з 9.00 до 18.00. В наявності у медичних бригад будуть вакцини Coronavac, Pfizer і AstraZeneca.

Навесні цього року Верховна Рада проголосувала за призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня.

Під час місцевих виборів, які пройшли в Україні восени 2020 року, у Харкові перемогу здобув Геннадій Кернес. Але він захворів на коронавірус, тривалий час лікувався у німецькій клініці, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер. Тому у Харкові виникла необхідність провести позачергові вибори мера.