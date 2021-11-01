Перипетії з відставкою Дмитра Разумкова з поста голови Верховної Ради та процеси з реорганізації роботи парламенту дещо відтермінували інше, уже традиційне для української політики часів Володимира Зеленського дійство – ротації у Кабінеті міністрів.

Президент привчив до того, що раз на півроку перебирає склад уряду. Наразі лише два міністри – цифрової трансформації Михайло Федоров та юстиції Денис Малюська – зберігають свої посади у Кабміні із самого початку каденції Зеленського.

Втім, того ж Малюську – з його любов’ю до епатажних фотографій на голові та під столом – чутки стабільно відправляють у відставку щомісяця.

Ще один представник уряду Дмитро Кулеба змінив позицію віце-прем’єра з євроатлантичної інтеграції на міністра закордонних справ і теж залишився у строю. Новий етап ротацій обіцяли ще із вересня, але, схоже, руки дійшли тільки зараз.

Кадрові ротації в Кабінеті Міністрів: хто подав у відставку

Причому пристрасті Зеленського до кадрових ротацій не заважає інша тенденція його президентства – коротка лава запасних.

Не дивно, що важко знайти бажаючих зайняти посади, на яких ти постійно перебуватимеш під загрозою відставки. Через це, власне, і ротації у владі все частіше закінчуються перестановками одних і тих же людей всередині команди.

Ось, наприклад, історія з міністром оборони Андрієм Тараном. Йому заміну шукають іще з липня, а у підсумку нічого кращого не придумали, аніж замінити його на віце-прем’єра-міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Кажуть, що відомий в Україні юрист Резніков сам особливо не у захваті від такої пропозиції, але відмовити президенту, з яким у нього вибудувалися довірчі відносини, не може.

При тому що для самого Резнікова це вже далеко не перша кадрова ротація. Спочатку Зеленський призначив його представником України у Тристоронній контактній групі (ТГК) в Мінську, яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі, потім віце-прем’єром, тепер ось відправляє в Міністерство оборони.

До армії Резніков не має жодного відношення, крім того, що у 80-х роках минулого століття два роки відслужив у повітряно-десантних військах СРСР.

Але мотивація такого призначення одна – владі потрібен “говорящий” міністр оборони, оскільки Таран не дав жодного великого інтерв’ю, і був наймовчазнішим на цій посаді з 2014 року. У Резнікова ж із публічною комунікацією точно ніяких проблем не виникне.

– Резнікова Зеленський розглядає насамперед як комунікатора, а не військового реформатора, організатора оборони. Новому міністру знадобиться чимало часу для того, щоб дістатися до суті того хаосу, що відбувається, та виробити у ньому якусь логіку і стратегію. Тому, на жаль, передумови для будь-яких структурних змін в армії поки не проглядаються. Втім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков – людина інтелектуальна. Тож є надія, що він зможе навести лад хоча б в критичних сферах, – зауважує військовий оглядач Юрій Бутусов.

Ба більше, у сучасній Україні міністр оборони все-таки – це ще й дипломат. Потрібно розвивати партнерські відносини зі США, Великою Британією та НАТО. Зокрема наповнювати конкретним змістом рамкову угоду про співпрацю в оборонній сфері з Вашингтоном, активно взаємодіяти із членами Конгресу.

– Головні політичні переваги Олексія Резнікова – він прекрасний комунікатор і в публічній сфері, і неофіційно. Кажуть, що він і непоганий менеджер. Крім того, за останні півтора року він напрацював і чималий дипломатичний досвід, – вважає політолог Володимир Фесенко.

Не варто забувати, що в Україні міністр оборони зараз виконує суто політичні функції – військовими справами займаються Генштаб та головнокомандувач ЗСУ. Інше питання – як Резніков упорається із розгрібанням маси адміністративних проблем в самому Міністерстві оборони? Напевно, цим займатиметься один із його заступників.

А кого ж на місце Резнікова в Міністерство реінтеграції? І тут знову без перестановок всередині команди не обійтися. Зараз у міністри сватають нардепа Ірину Верещук.

Останніми місяцями Верещук пропонувала свою кандидатуру на міністра оборони, причому навіть почала це робити публічно – із заявами в дусі я б могла. Але з міністром оборони Верещук Банкова не ризикнула, а от з Міністерством реінтеграції готова.

Ще два кандидати на вихід з уряду – міністр екології Роман Абрамовський, який вже написав заяву про відставку, і віце-прем’єр Олег Уруський.

Уруського весь час у Кабміні переслідує скандал за скандалом. То його на виставці в Абу-Дабі поруч із Рамзаном Кадировим сфотографували, а прем’єр Шмигаль зажадав від віце-прем’єра пояснень з приводу цієї фотографії через Facebook.

То заступника Уруського поліція зупинила п’яного за кермом, то його самого запідозрили у порушенні карантину. Куди серйозніші – профільні конфлікти віце-прем’єра. Він посварився із Державним космічним агентством і Укроборонпромом, новий закон про оборонні закупівлі все ніяк не запрацює.

Із пропозицією звільнити Уруського до Ради зверталися навіть самі депутати від Слуги народу. Він дійсно очолює дуже чутливу галузь з перетином маси інтересів, і очевидно, чиновника таки з’їли. Замінить Уруського, швидше за все, глава митниці Павло Рябікін.