Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе (со 2 по 5 ноября) планирует рассмотреть кадровые вопросы. Речь идет, в частности, о перестановках в Кабинете министров.

Об этом сообщил сегодня на заседании согласительного совета депутатских фракций спикер ВР Руслан Стефанчук.

– Сообщаю, что на этой неделе планируется ряд кадровых назначений. Поэтому попросил бы аппарат ВР сделать все, чтобы все необходимые документы были подготовлены в срок, – отметил Стефанчук.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что кадровые вопросы хотят рассмотреть в среду, 3 ноября.

– Нас ждет ряд кадровых вопросов в среду. Я призываю всех коллег из всех фракций рассмотреть кадровые вопросы в среду. Поскольку кадровых вопросов действительно много. Мы рискуем, что если какие-то кадровые вопросы не пройдем, то фактически подвесим вопрос назначений в правительстве. А в следующий раз мы это уже сможем сделать через неделю, – рассказал он.

Уже на брифинге по итогам согласительного совета Руслан Стефанчук проинформировал, что кадровые вопросы могут быть рассмотрены также в четверг, 4 ноября.

– Среда и четверг могут пройти в вопросах, связанных с кадрами. Это кадровые увольнения, кадровые назначения, – заявил спикер ВР.

На прошлой неделе Арахамия сообщал, что Верховная Рада в период со 2 по 5 ноября может рассмотреть не менее четырех кадровых перестановок в Кабинете министров. Одна из отставок касается министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского (он уже написал заявление об увольнении).

Также есть информация о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана. Сообщалось, что вместо него может быть назначен Алексей Резников – нынешний вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий. Он уже подал заявление об увольнении с должности главы Минреинтеграции.

Фото: Верховная Рада