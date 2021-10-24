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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Биография Алексея Резникова: что известно о новом возможном главе Минобороны

Олексій Резніков

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным СМИ, согласовал кандидатуру нового министра обороны.

Им должен стать действующий вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Что о нем известно — читайте в материале.

Родился во Львове в 1966 году. Во Львовском государственном университете имени Ивана Франко получил юридическое образование, после чего стал соучредителем брокерской компании Галицкие ценные бумаги.

В течение трех лет с 1999 года работал заместителем председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве. Впоследствии основал собственную юридическую копанию Правис.

С 2008 и до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва, а затем стал председателем Комитета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

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19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы.

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года работал заместителем председателя КГГА.

В 2019 году Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

5 мая 2020 указом президента Украины № 167/2020 Резников назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Фото: УНИАН

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