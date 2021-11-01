Олексій Резніков написав заяву про звільнення з Мінреінтеграції

Віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Член уряду, віце-прем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру! Відповідна заява зареєстрована в апараті Верховної Ради, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Також ЗМІ опублікували текст заяви про звільнення Олексія Резнікова.

Напередолні з’явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового очільника Міністерства оборони. Як повідомляє низка ЗМІ, ним може стати Олексій Резніков.

До сьогодні Олексій Резніков обіймав посаду віце-прем’єра і очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на яку його призначили 4 березня 2020 року.

З 5 травня 2020 року він також є першим заступником голови Української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ).