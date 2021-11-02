Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны

Министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины. Он возглавлял Минобороны с 4 марта 2020 года.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Накануне, 1 ноября, фракция Слуга народа поддержала решение президента Украины по кандидатуре нынешнего вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на должность министра обороны.

А на место Резникова теперь претендует народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук.

На заседании 3 ноября Рада должна голосовать за увольнение пяти членов Кабмина: министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьер-министра — министра по вопросам отраслей промышленности Олега Урусского и первого вице-премьер-министра — министра экономики Алексея Любченко.