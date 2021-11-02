Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони

Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України. Він очолював Міноборони із 4 березня 2020 року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Напередодні, 1 листопада, фракція Слуга народу підтримала рішення президента України щодо кандидатури нинішнього віце-прем`єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

А на місце Резнікова тепер претендує народний депутат від фракції Слуга народу Ірина Верещук.

На засіданні 3 листопада Рада має голосувати за звільнення п’яти членів Кабміну: міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, віце-прем’єр-міністра — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Олексія Любченка.