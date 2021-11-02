Верещук рассказала о планах на должности в случае назначения в Минреинтеграции

Народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук, которую могут назначить новым министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, рассказала, чем планирует заняться на должности.

Так, она анонсировала изменения в гуманитарной политике, в частности это касается предоставления админуслуг.

– Все, что можно сделать за счет цифровизации, должно быть сделано. У меня уже есть определенные договоренности с Михаилом Федоровым (министр цифровой трансформации, – Ред.). Мы разработаем наши приоритетные направления относительно реинтеграции, — отметила она в комментарии журналистам.

Ирина Верещук заверила, что задачи, которые ставит глава государства, выполнят как можно быстрее. Например, будут созданы условия для прямой линии с президентом и министром на КПВВ.

По словам Ирины Верещук, благодаря этому этому человек сможет оставить не только письменную жалобу или предложение, но и непосредственно позвонить.

Кроме того, большое внимание Верещук планирует уделить информационной политике на временно оккупированных территориях и качественному контенту.

Утром 1 ноября вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Вечером того же дня фракция Слуга народа провела заседание, в ходе которого согласовала кандидатуру Резникова на должность министра обороны.

В то же время, его место на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий может занять нардеп Ирина Верещук.