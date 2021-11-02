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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Верещук рассказала о планах на должности в случае назначения в Минреинтеграции

ірина верещук

Народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук, которую могут назначить новым министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, рассказала, чем планирует заняться на должности.

Так, она анонсировала изменения в гуманитарной политике, в частности это касается предоставления админуслуг.

– Все, что можно сделать за счет цифровизации, должно быть сделано. У меня уже есть определенные договоренности с Михаилом Федоровым (министр цифровой трансформации, – Ред.). Мы разработаем наши приоритетные направления относительно реинтеграции, — отметила она в комментарии журналистам.

Ирина Верещук заверила, что задачи, которые ставит глава государства, выполнят как можно быстрее. Например, будут созданы условия для прямой линии с президентом и министром на КПВВ.

По словам Ирины Верещук, благодаря этому этому человек сможет оставить не только письменную жалобу или предложение, но и непосредственно позвонить.

Кроме того, большое внимание Верещук планирует уделить информационной политике на временно оккупированных территориях и качественному контенту.

Утром 1 ноября вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Вечером того же дня фракция Слуга народа провела заседание, в ходе которого согласовала кандидатуру Резникова на должность министра обороны.

В то же время, его место на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий может занять нардеп Ирина Верещук.

Фото: УНИАН

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