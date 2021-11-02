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Вікторія Гірко |

Верещук розповіла про плани на посаді у разі призначення у Мінреінтеграції

ірина верещук

Народний депутат від фракції Слуга народу Ірина Верещук, яку можуть призначити новим міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповіла, чим планує зайнятися на посаді.

Так, вона анонсувала зміни в гуманітарній політиці, зокрема це стосується надання адмінпослуг.

– Все, що можна зробити за рахунок цифровізації, повинно бути зроблено. У мене вже є певні домовленості з Михайлом Федоровим (міністр цифрової трансформації, – Ред.). Ми розробимо наші пріоритетні напрямки щодо реінтеграції, – зазначила вона у коментарі журналістам.

Ірина Верещук запевнила, що завдання, які ставить глава держави, виконають якнайшвидше. Наприклад, будуть створені умови для прямої лінії з президентом і міністром на КПВВ.

За словами Ірини Верещук, завдяки цьому людина зможе залишити не лише письмову скаргу або пропозицію, а й безпосередньо зателефонувати.

Крім того, велику увагу Верещук планує приділити інформаційній політиці на тимчасово окупованих територіях та якісному контенту.

Вранці 1 листопада віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Ввечері того ж дня фракція Слуга народу провела засідання, під час якого погодила кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони.

Водночас його місце на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій може посісти нардеп Ірина Верещук.

Фото: УНІАН

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