Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич с официальным визитом посетит Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Визит Пейчинович-Бурич запланирован на 3-5 ноября.

Глава МИД Украины и генсек Совета Европы проведут переговоры по воплощению резолюций Совета Европы, защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины и другим актуальным темам взаимодействия Украины и Совета Европы.

4 ноября запланирована их совместная пресс-конференция. На сайте МИД говорится, что за прямой трансляцией пресс-конференции можно будет наблюдать на странице ведомства в Facebook.

Мария Пейчинович-Бурич – хорватский политик. Ранее она возглавляла Министерство иностранных и европейских дел Хорватии и была вице-премьером правительства Хорватии. Пост генерального секретаря Совета Европы она заняла 18 сентября 2019 года.

На форуме Крымская платформа в Киеве, который прошел 23 августа 2021 года, она представляла Совет Европы.