Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич з офіційним візитом завітає до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Візит Пейчинович-Бурич планується на 3-5 листопада.

Очільник МЗС України та генсек Ради Європи проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи.

4 листопада запланована їхня спільна прес-конференція. На сайті МЗС йдеться, що за прямою трансляцією прес-конференції можна буде спостерігати на сторінці відомства у Facebook.

Марія Пейчинович-Бурич – хорватський політик. Раніше вона очолювала Міністерство закордонних та європейський справ Хорватії та була віце-прем’єром уряду Хорватії. Посаду генерального секретаря Ради Європи вона обійняла 18 вересня 2019 року.

На форумі Кримська платформа у Києві, що відбувся 23 серпня 2021 року, вона представляла Раду Європи.