Безопасность граждан в территориальных общинах Украины формируют простые вещи: освещенные улицы, отремонтированные дороги, надлежащая работа полицейских и пожарных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30. Безопасная община. Темой форума стала безопасность жизнедеятельности каждой территориальной общины и каждого человека в ней.

Как отметил Зеленский, впервые вопрос безопасности граждан рассматривается в контексте роли и места территориальной общины в этом процессе.

– Безопасность общины начинается там, где ночью светло на улице, где нет ям на дорогах. Где люди не боятся обратиться к полицейскому, офицеру за помощью, потому что знают его лично, доверяют этому человеку. Безопасность общины начинается там, где слаженно и быстро работает местная добровольная пожарная команда, у которой есть все необходимые для этого средства и профессиональная техника. Там, где защита ребенка, женщины, пожилого человека от домашнего насилия – это не только дело полиции, но и общественная проблема. Там, где есть возможность с помощью вертолета оказать экстренную медицинскую помощь в любом уголке нашей большой страны, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что безопасную среду для жизни каждого человека должны создавать не только центральные, но и местные власти.

Президент также отметил, что каждый житель территориальной общины имеет право на защиту своей жизни, здоровья, собственности, на гражданскую защиту, предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров, на качественные и доступные административные услуги.

В рамках продолжения реформы децентрализации Кабинет министров предлагает передать общинам больше полномочий в связи с изменением административно-территориального устройства. Так, на заседании 3 ноября правительство поддержало два законопроекта, принятие которых в парламенте увеличит независимость всех общин.