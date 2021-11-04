Безпеку громадян у територіальних громадах в Україні формують прості речі: освітлені вулиці, відремонтовані дороги, належна робота поліцейських та пожежників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна 30. Безпечна громада. Темою форуму стала безпека життєдіяльності кожної територіальної громади та кожної людини в ній.

Як зазначив Зеленський, вперше питання безпеки громадян розглядається в контексті ролі та місця територіальної громади в цьому процесі.

– Безпека громади починається там, де вночі світло на вулиці, де немає ям на дорогах. Де люди не бояться звернутися до поліцейського, офіцера по допомогу, тому що знають його особисто, довіряють цій людині. Безпека громади починається там, де злагоджено і швидко працює місцева добровільна пожежна команда, в якої є всі необхідні для цього засоби та професійна техніка. Там, де захист дитини, жінки, людини похилого віку від домашнього насильства – це не лише справа поліції, але й суспільна проблема. Там, де є можливість за допомогою гелікоптера надати екстрену медичну допомогу в будь-якому куточку нашої великої країни, – наголосив президент.

Зеленський додав, що безпечне середовище для життя кожної людини має створювати не лише центральна, а й місцева влада.

Президент також зазначив, що кожен мешканець територіальної громади має право на захист свого життя, здоров’я, власності, на цивільний захист, запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих, пожеж, на якісні та доступні адміністративні послуги.

В рамках продовження реформи децентралізації Кабінет міністрів пропонує передати громадам більше повноважень у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою. Так, на засіданні 3 листопада уряд підтримав два законопроекти, ухвалення яких у парламенті збільшить незалежність всіх громад.