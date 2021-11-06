Кабмін скасував рішення про переможця конкурсу на посаду очільника ДПС

Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду очільника Державної податкової служби України.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби. Його визнали переможцем конкурсу на посаду за результатами співбесіди з кандидатами, пропозиції щодо яких вносила Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Наприкінці вересня Олейніков пройшов успішну співбесіду та отримав можливість очолити ДПС, завдяки перемозі у конкурсі з результатом 11,23 бала.

У середу, 3 листопада, Кабмін скасував це рішення. В цей день стало відомо про обшуки Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України у помешканні Олейнікова.

Українські видання повідомили, що вони можуть бути пов’язаними з так званими скрутками та ухиленням від сплати податків. Олейніков зазначив, що НАБУ підозрює його у причетності щодо прикриття незаконної діяльності певної групи підприємств.

У НАБУ зазначили, що обшуки провели у приміщеннях центрального апарату ДПС, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві.