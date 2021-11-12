Мы готовы помочь Польше: Монастырский о ситуации с мигрантами на границе

Глава МВД Украины Денис Монастырский обсудил с министром внутренних дел Польши Мариушем Каминским миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Он заверил своего коллегу, что в этой ситуации Украина поддерживает Польшу и в случае необходимости готова помочь.

— Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся мирным и цивилизованным способом прийти к разрешению искусственно инспирированного кризиса. Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны о предоставлении помощи в разрешении нынешней ситуации, — заявил Монастырский.

Уже 13 ноября на участке украинско-польской границы начнет работу координационная группа из офицеров-пограничников и нацгвардейцев.

Ее деятельность будет заключаться в обмене оперативными и разведывательными данными, а также опытом реагирования польских пограничников, ознакомления с тактикой действий мигрантов и координирующих их сил.

На польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис, спровоцированный самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Возле пограничного перехода Брузги – Кузница все еще сосредоточены большие группы нелегалов.

В Польше военные не дают прорваться мигрантам, полиция пропускает только местных, проверяют каждый едущий туда и обратно автомобиль.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что режим Александра Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, грубо используя мигрантов с Ближнего Востока. Поэтому его войска в состоянии повышенной боеготовности.

В то же время глава МВД Денис Монастырский заявил, что границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.