Ми готові допомогти Польщі: Монастирський про ситуацію з мігрантами на кордоні

Очільник МВС України Денис Монастирський обговорив з міністром внутрішніх справ Польщі Маріушем Камінським міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

Він запевнив свого колегу, що у цій ситуації Україна підтримує Польщу і у разі необхідності готова допомогти.

– Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв’язання штучно інспірованої кризи. Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв’язанні нинішньої ситуації, – заявив Монастирський.

Вже 13 листопада на ділянці українсько-польського кордону розпочне свою роботу координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

Її діяльність полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом щодо реагування польських прикордонників, ознайомлення із тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.

На польсько-білоруському кордоні продовжується міграційна криза, яку спровокував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Біля прикордонного переходу Брузгі – Кузніця досі зосереджені великі групи нелегалів.

У Польщі військові не дають прорватися мігрантам, поліція пропускає лише місцевих, перевіряють кожен автомобіль, що їде туди і назад.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що режим Олекандра Лукашенка намагається дестабілізувати ситуацію в Європі, брутально використовуючи мігрантів з Близького Сходу. Тому її війська у стані підвищеної боєготовності.

Водночас очільник МВС Денис Монастирський заявив, що кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.