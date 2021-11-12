Сейчас Виталий Кличко остается чуть ли не последним крупным действующим чиновником, который не принадлежит к ЗеКоманде. Из-за чего попытки “обнять” мэра Киева повторяются все настойчивее и настойчивее.

Кто в Киеве глава

Основная идея Офиса президента в отношении Киева еще со времен Андрея Богдана — сместить Кличко с должности главы КГГА и назначить на этот пост лояльную фигуру.

В ответ сам Кличко не устает повторять, что избранный киевлянами мэр и должен быть главой Киевгорадминистрации, а не кто-то другой.

Атаковать в лоб и просто назначать указом президента вместо Кличко другого человека на Банковой все-таки не стали. И решили провести это решение через Раду.

Там еще в октябре 2019 года проголосовали в первом чтении новый закон о столице. К нему было подано более 900 поправок, финальный текст ко второму чтению появился в сентябре 2020 года и с тех пор лежит без движения.

Но после смены спикера и прихода на эту должность вместо Дмитрия Разумкова абсолютно лояльного Руслана Стефанчука о законопроекте резко вспомнили, достали его из-под сукна и уже готовы голосовать во втором чтении.

Причем глава Рады Стефанчук даже говорит, что Закон о столице может быть проголосован чуть ли не в ноябре. По данным Фактов ICTV, задача, которую поставили перед нардепами — закрыть вопрос с законом о столице до Нового года.

Документ концептуально перераспределит полномочия внутри киевской власти. Действующие полномочия КГГА в управлении Киевом перейдут к исполнительному органу Киеврады, который на данный момент предлагается назвать магистратом, но, скорее всего, это название поменяют.

Возглавлять такой исполком будет действующий мэр, то есть Кличко. Тогда как КГГА превратится в надзорный орган во главе с префектом, которого будет назначать президент.

Если мэр или Киеврада, по мнению главы КГГА, примут нарушающее Конституцию или другие законы Украины решение, он сможет выдать предписание исправить эту ситуацию. А при необходимости обратиться в суд.

Фактически префект будет иметь право вето, а мэр и Киеврада все сколько-нибудь значимые решения будут вынуждены проводить через одобрение государева ока по столице — префекта.

Эта изящная и абсолютно законная конструкция может очень сильно изменить политический ландшафт в принципе, несмотря на ее вроде бы локальность.

Действующий мэр относительно законопроекта настроен очень критично и видит в нем только одну задачу: Ключевой целью этого законопроекта является одно — убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху.

Действующий мэр постоянно напоминает о решении Конституционного суда от 2003 года, согласно которому назначать главой КГГА можно только избранного киевлянами мэра города.

Правда, Слуги уже направили новое обращение в КС по этому поводу, которое заблокированный суд рассмотрит нескоро, а пока можно изменить законодательство через Раду.

В Слуге народа в ответ на возмущение столичного мэра делают вид, что не понимают, о чем вообще говорит Кличко.

— Тезисы Кличко, что кто-то пытается ограничить его полномочия, не соответствуют действительности. С точки зрения управления городом у него останутся те же самые полномочия, которые есть, — утверждает нардеп от СН Виталий Безгин.

Кто считает деньги

Мнения экспертов тоже разделились. Директор Института развития территорий Юрий Ганущак отмечает, что совмещение государственных и самоуправленческих функций в КГГА не соответствует теории децентрализации и Европейской хартии местного самоуправления.

— Не может утром мэр председательствовать на заседании городского совета и принимать решения, а после обеда уже как председатель КГГА проверять законность решения. На самом деле решение разграничить должности не ослабляет мэра, а усиливает, потому что у него появляется полная автономия, — полагает Юрий Ганущак.

А вот по мнению экс-нардепа Александра Черненко, закон загоняет Кличко в ловушку. Например, Черненко обращает внимание на другие положения документа, кроме разграничения полномочий мэра и главы КГГА.

— Если копнуть глубже, то найдем еще не один способ установить в Киеве ручное управление с Банковой. В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между городским и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Доли распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме. Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут, — считает Александр Черненко.

Кстати, что касается столичных райсоветов, то это отдельная история. В законопроекте о столице предлагается их возобновить. Идея популярна в контексте децентрализации. Кличко тоже предложил восстановить райсоветы в Киеве — без голосования в Раде.

19 октября Кличко впервые за год удалось лично встретиться с Зеленским.

— Говорили долго о проблемах столицы, — рассказал мэр.

Значит ли это, что холодная война между Банковой и Крещатиком прекратится? Совсем не факт.