США готовы действовать, чтобы сдерживать Россию – Кулеба

Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять Украину.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, подводя итоги визита в Вашингтон.

– С такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать. И наша цель – сделать все возможное, чтобы помешать России сделать это, – сказал дипломат, добавив, что частью этих усилий является увеличение военной помощи США Украине.

По его словам, администрация Байдена была очень конкретной в ответ на российскую агрессию, заняв активную позицию.

– Что еще более важно из моих разговоров здесь, в Вашингтоне, — я вижу, что Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять Украину, – подытожил Кулеба.

Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предупредили европейских союзников о том, что Россия может обдумывать возможное вторжение в Украину.

Эти предупреждения прозвучали на фоне энергетического кризиса, неопределенности относительно увеличения поставок российского газа в Европу и ситуации на границе Польши и Беларуси.

Еще один собеседник, приближенный к Кремлю, сказал, что Россия просто хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости.