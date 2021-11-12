У Білорусі немає міграційної кризи – є гібридна війна РФ проти ЄС – Кулеба

На кордоні Білорусі з Польщею зараз немає міграційної кризи, а те, що там відбувається – наслідок гібридної війни Росії проти Європи.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Росія розпочала новий етап гібридної війни, у хід пішли різні типи гібридної зброї – газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Давайте домовимось, що немає зараз жодної так званої міграційної кризи у Білорусі – є гібридна війна Росії проти Європи, – сказав український дипломат.

За його словами, Кремль створює проблеми, щоб змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою, і такі російські методи добре відомі Україні, і вона знає, як їм протистояти.

Кулеба сказав, що саме про це йтиметься 15 листопада у Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

– Ключовою темою моїх переговорів у Брюсселі буде безпека. Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в придністровському регіоні Республіки Молдова, – уточнив дипломат.

Новим типом війни назвав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі, яка загострилася 8 листопада, і польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він провів паралель із подіями більш як столітньої давнини, коли Польща також протистояла агресії східного сусіда. Відмінність тільки у тому, що немає прямої загрози життю поляків.