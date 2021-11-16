Правительство Украины следит за ситуацией возле государственных границ и реагирует на сегодняшние вызовы от Российской Федерации.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

– Я на самом деле считаю, что все эти сигналы – серьезные, на них нужно реагировать правильным путем. Но я не считаю, что нужно нагонять какую-то панику в обществе. Это важно, потому что последний раз, четыре или пять месяцев назад, тоже было большое скопление российских войск, — вспомнил политик.

Арахамия отметил, что партнеры и союзники Украины предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях в случае вооруженной агрессии против нашего государства.

— Очень многие наши партнеры открыто предупреждали Российскую Федерацию о возможных тяжелых последствиях. Таким способом удалось этот вопрос приостановить и уладить, — отметил Арахамия.

Он рассказал, что на этой неделе правительство инициировало законопроекты об усилении полномочий пограничной службы. Это нужно для того, чтобы украинские пограничники имели возможность правильно ответить на угрозы, которые могут возникнуть на границе.

– На этой неделе, кстати, есть законопроекты об усилении полномочий пограничной службы для того, чтобы она могла правильно реагировать на угрозы на границе, как это сейчас происходит с мигрантами. Мы приняли законопроект о национальном сопротивлении для того, чтобы формировать так называемую территориальную оборону и увеличить количество Вооруженных сил в Украине. В частности, мы выделили на это достаточный бюджет, – добавил глава фракции Слуга народа.

Арахамия также предположил, что Верховная Рада может собраться на чрезвычайное заседание, однако для этого необходимо обсудить повестку дня.