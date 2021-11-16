Уряд України стежить за ситуацією біля державних кордонів та реагує на виклики сьогодення від Російської Федерації.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Я насправді вважаю, що всі ці сигнали – серйозні, на них треба реагувати правильним шляхом. Але я не вважаю, що треба наганяти якусь паніку в суспільстві. Це важливо, тому що останнього разу, чотири чи п’ять місяців тому, теж було велике скупчення російських військ, – пригадав політик.

Арахамія зазначив, що партнери та союзники України попереджали Російську Федерацію про можливі тяжкі наслідки у разі збройної агресії проти нашої держави.

– Дуже багато наших партнерів відкрито попереджали Російську Федерацію про можливі важкі наслідки. Таким чином вдалося це питання призупинити та владнати, – зазначив Арахамія.

Він розповів, що на цьому тижні уряд ініціював законопроекти про посилення повноважень прикордонної служби. Це потрібно для того, щоб українські прикордонники мали можливість правильно відповісти на загрози, які можуть виникнути на кордоні.

– На цьому тижні, до речі, є законопроекти про посилення повноважень прикордонної служби для того, щоб вона могла правильно реагувати на загрози на кордоні, як це зараз відбувається з мігрантами. Ми ухвалили законопроект про національний спротив для того, щоб формувати так звану територіальну оборону та збільшити кількість Збройних сил в Україні. Зокрема, ми виділили на це достатній бюджет, – додав голова фракції Слуга народу.

Арахамія також припустив, що Верховна Рада може зібратися на надзвичайне засідання, однак для цього необхідно зазначити порядок денний.