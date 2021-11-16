Путін може атакувати Україну з різних напрямів – Клімкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін може почати атакувати з різних напрямів. Йому може знадобитися від двох до чотирьох місяців для того, щоб бути здатним провести масштабну операцію проти України.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Експерти вважають, що Путіну потрібно від двох до чотирьох місяців для того, щоб бути здатним проводити масштабні операції проти нас. Це не означає те, що російські війська можуть спокійно йти нашою територією. Але це означає, що Путін буде здатний атакувати одночасно з декількох напрямів. Не лише з територій окупованого Донбасу та Криму, а й з Російської Федерації, – зазначив екс-міністр.

Клімкін зазначив, що представники американського уряду висловили занепокоєння через дії Російської Федерації.

– Що насправді дуже важливо розуміти? Американці зверталися до Росії з вимогою (наголошую, саме вимогою) пояснити свої наміри. Я так розумію, що американці після цих розмов ще більш стурбовані, оцінюючи те, що робить Росія, – вважає він.

Колишній очільник МЗС України наголосив, що Російська Федерація продовжує нарощувати війська біля кордонів України.