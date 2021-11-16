Президент России Владимир Путин подписал указ о допуске на российский рынок товаров с временно оккупированных территорий Донбасса. В связи с этим МИД Украины уже направило Москве ноту протеста.

Указ Путина называется: Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

Этим “документом” Путин поручил правительству РФ в течение месяца упростить условия допуска на российский рынок товаров из ОРДЛО. Предлагается, чтобы они участвовали в государственных закупках в РФ наравне с российскими.

В РФ признают так называемые сертификаты на товары, выданные на оккупированном российскими войсками Донбассе. Кроме того, упраздняются экспортно-импортные количественные ограничения на перемещение товаров из ОРДЛО.

Путин уже поручил определить пункты пропуска на границе РФ, через которые будут везти товары с оккупированного Донбасса.

В украинском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что указ Путина является грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением законодательства нашего государства и норм международного права.

– Признание “сертификатов”, одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство, — подчеркивается в заявлении.

В МИД напомнили, что указ противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в рамках Минских договоренностей, а также в ходе переговоров в Нормандском формате. В заявлении Киева говорится, что указ Путина подрывает усилия Украины, Германии и Франции по возобновлению работы этих переговорных площадок.

Из-за таких действий Кремля Киев направил Министерству иностранных дел РФ ноту протеста.

В украинском МИД также пообещали продолжить консолидацию международной поддержки Украины, чтобы заставить РФ отказаться от деструктивной деятельности и стать на путь политико-дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал первый указ, упростивший процедуру получения российского гражданства для жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

А на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года к голосованию привлекали граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта.