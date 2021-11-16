Президент Росії Володимир Путін підписав указ про допуск на російський ринок товарів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Через це МЗС України вже направило Москві ноту протесту.

Указ Путіна має назву: Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької і Луганської областей України (ОРДЛО).

Цим “документом” Путін доручив уряду РФ протягом місяця спростити умови допуску на російський ринок товарів із ОРДЛО. Пропонується, щоб вони брати участь у державних закупівлях в РФ нарівні з російськими.

В РФ визнають так звані сертифікати на товари, видані на окупованому російськими військами Донбасі. Крім того, скасовуються експортно-імпортні кількісні обмеження на переміщення товарів з ОРДЛО.

Путін уже доручив визначити пункти пропуску на кордоні РФ, через які везтимуть товари з окупованого Донбасу.

В українському Міністерстві закордонних справ наголосили, що указ Путіна є грубим втручанням у внутрішні справи України, порушенням законодавства нашої держави та норм міжнародного права.

– Визнання “сертифікатів”, одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору, – наголошується в заяві.

В МЗС нагадали, що указ суперечить зобов’язанням, які Росія взяла на себе в рамках Мінських домовленостей, а також під час переговорів у Нормандському форматі. В заяві Києва зазначається, що указ Путіна підриває зусилля України, Німеччини та Франції з відновлення роботи цих переговорних майданчиків.

Через такі дії Кремля Київ надіслав Міністерству закордонних справ РФ ноту протесту.

В українському МЗС також пообіцяли продовжити консолідацію міжнародної підтримки України, аби змусити РФ відмовитися від деструктивної діяльності та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав перший указ, яким спростив процедуру отримання російського громадянства для жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

А на виборах до Держдуми РФ у вересні 2021 року до голосування залучали громадян України, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і примусово отримали російські паспорти.