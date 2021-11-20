Спецоперацией задержания вагнеровцев Украина намеревалась показать другим государствам, что в состоянии привлечь их к ответственности.

Об этом в интервью программе Свобода слова Савика Шустера сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба.

– Ежедневно военнослужащие, разведчики и контрразведчики получают огромный опыт. И каждый день мы видим, как российская агрессия меняется. Поэтому мы должны мыслить не тактически, не оперативно-тактически, а стратегически. Именно с этой целью мы определили “точки”, на которые мы должны нажать, – говорит Василий Бурба.

По его словам, представители разведки определили для себя, что имеют действительно высокий уровень тактической подготовки.

Не хватало только русских наемников, военнослужащих, которые по прямому приказу ФСБ России убивали не только украинских граждан граждан, но и иностранцев.