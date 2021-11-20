Спецоперацією затримання вагнерівців Україна мала намір показати іншим державам, що в змозі притягнути їх до відповідальності.

Про це в інтерв’ю програмі Свобода слова Савіка Шустера повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василь Бурба.

– Щодня військовослужбовці, розвідники та контррозвідники отримують величезний досвід. І щодня ми бачимо, як російська агресія змінюється. Тому ми маємо мислити не тактично, не оперативно-тактично, а стратегічно. Саме з цією метою ми визначили “точки”, на які ми маємо натиснути, – говорить Василь Бурба.

За його словами, представники розвідки визначили для себе, що мають дійсно високий рівень тактичної підготовки.

Не вистачало лише російських найманців, військовослужбовців, які за прямим наказом ФСБ Росії вбивали не лише українських громадян громадян,а й іноземців.