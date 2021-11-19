На очередном пленарном заседании в пятницу, 19 ноября, Верховная Рада заслушает правительство и рассмотрит ряд законопроектов.

Пленарное заседание начнется в 10:00. Трансляцию можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Во время часа вопросов к правительству нардепы заслушают доклад Кабинета министров о ситуации на границе между Украиной и Беларусью, а также противодействии миграционному кризису.

Перед народными избранниками должен выступить министр внутренних дел Денис Монастырский.

Впоследствии Рада рассмотрит ряд законопроектов. В частности, для повторного рассмотрения в зал заседаний внесен документ №3637 О виртуальных активах. Ранее его ветировал президент Владимир Зеленский и вернул в ВР со своими предложениями.

В первом чтении народные избранники планируют рассмотреть президентский законопроект об установлении нового праздника – Дня Украинской Государственности (№5864).

Кроме того, они могут: принять инициированный президентом законопроект о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины (№ 6104); усовершенствовать регулирование нотариальной деятельности (№5644); усилить ответственность в сфере градостроительной деятельности (№5877).

Ко второму чтению предложен антитабачный законопроект №4358 (он касается охраны здоровья населения от вредного влияния табака).

Кроме того, в повестку дня включены ко второму чтению проекты законов:

• об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099);

• об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников (№ 3881);

• о конституционной процедуре (№4533);

• об урегулировании процедур банкротства на период действия карантина из-за Covid-19 (№ 4220) и другие.

Депутаты также могут переименовать несколько населенных пунктов и одобрить выход Украины из ряда соглашений СНГ (Содружества Независимых Государств).