На черговому пленарному засіданні в п’ятницю, 19 листопада, Верховна Рада заслухає уряд та розгляне низку законопроектів.

Пленарне засідання розпочнеться о 10:00. Трансляцію можна буде переглянути онлайн на сайті Факти ICTV.

На годині запитань до уряду нардепи заслухають доповідь Кабінету міністрів щодо ситуації на кордоні між Україною та Білоруссю, а також протидії міграційній кризі.

Перед народними обранцями повинен виступити міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згодом Рада розгляне низку законопроектів. Зокрема, для повторного розгляду до зали засідань внесено документ № 3637 Про віртуальні активи. Раніше його ветував президент Володимир Зеленський та повернув до ВР із своїми пропозиціями.

У першому читанні народні обранці планують розглянути президентський законопроект про встановлення нового свята – Дня Української Державності (№ 5864).

Крім того, вони можуть: ухвалити ініційований президентом законопроект про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України (№ 6104); вдосконалити регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644); посилити відповідальність у сфері містобудівної діяльності (№ 5877).

До другого читання запропоновано антитютюновий законопроект № 4358 (він стосується охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну).

Крім того, в порядок денний включені до другого читання проекти законів:

• про антидопінгову діяльність у спорті (№ 5099);

• про збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів (№ 3881);

• про конституційну процедуру (№ 4533);

• про врегулювання питань процедур банкрутства на період дії карантину через Covid-19 (№ 4220) та інші.

Депутати також можуть перейменувати кілька населених пунктів і схвалити вихід України з низки угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).