В пятницу, 19 ноября, Верховная Рада Украины заслушает доклад членов Кабинета министров о ситуации на украинско-белорусской границе на фоне миграционного кризиса.

Заседание ВР традиционно стартует в 10:00. После регистрации нардепов начнется час вопросов правительству.

Его темой на этот раз будет: состояние охраны государственной границы Украины с Беларусью и противодействие потенциальному кризису с нелегальными мигрантами. Депутаты, в частности, заслушают министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Далее народные избранники перейдут к рассмотрению ряда законодательных инициатив в первом и втором чтениях.

Так, во втором чтении нардепы должны рассмотреть антитабачный законопроект №4358 (О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака).

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины предложен проект закона №3637 О виртуальных активах (направленный на легализацию рынка криптовалют в Украине).

В первом чтении нардепы должны рассмотреть законопроекты:

• о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (президентский законопроект № 6104);

• об установлении нового праздника – Дня Украинской Государственности (проект президента №5864);

• об усовершенствовании регулирования нотариальной деятельности (№ 5644);

• об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности (№5877);

• о порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины (законопроект Кабинета министров № 4664);

• о содействии развитию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы (№ 5379).

К рассмотрению во втором чтении предложены законопроекты:

• о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства граждан Украины на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также об оформлении документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (№ 4564);

• об антидопинговой деятельности в спорте (№ 5099);

• о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831);

• об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников (№ 3881);

• о конституционной процедуре (№4533);

• об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период мероприятий, направленных на предотвращение распространения Covid-19 (№ 4220).

Кроме того, нардепы рассмотрят постановление об обращении Верховной Рады к правительству о создании Государственной службы Украины по делам детей (это должен быть центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав детей).

Народные избранники также должны присудить ежегодную премию Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания (за 2021 год).

Есть в повестке дня Рады и ряд постановлений об изменении границ и переименовании населенных пунктов Украины.

Также к рассмотрению включены несколько законопроектов о ратификации договоров и о выходе из соглашений СНГ (Содружества Независимых Государств).