Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Украина не планирует наступление на Донбассе: Кулеба ответил на российский фейк

Валентина Летяк редактор ленты
дмитро кулеба

Кремль распространяет дезинформацию о том, что якобы Украина готовит “военное нападение на Донбассе”.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, – написал дипломат.

По его словам, Украина ищет политико-дипломатические пути разрешения конфликта, в частности, относительно оживления нормандского формата – совместно с Германией и Францией.

Он также призвал Россию принять конструктивное участие в переговорах.

– В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, – подытожил Кулеба.

Твіт Кулеби

Однако сама Российская Федерация действительно рассматривает возможность новой наступательной операции против Украины, заявил ранее Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что реализация этих намерений Путина зависит от двух факторов: выдержки Украины и мощнейшей реакции международных партнеров.

По словам Кулебы, главная цель РФ – сделать Украину максимально слабой. Эти планы Кремль пытается воплотить через дестабилизацию ситуации изнутри, а также блокирование сотрудничества с другими странами в оборонной сфере.

Читайте
РФ выдвигает неприемлемые условия, чтобы заблокировать Нормандский формат – Кулеба

Фото: УНИАН

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка