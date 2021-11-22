Украина не планирует наступление на Донбассе: Кулеба ответил на российский фейк

Кремль распространяет дезинформацию о том, что якобы Украина готовит “военное нападение на Донбассе”.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе, – написал дипломат.

По его словам, Украина ищет политико-дипломатические пути разрешения конфликта, в частности, относительно оживления нормандского формата – совместно с Германией и Францией.

Он также призвал Россию принять конструктивное участие в переговорах.

– В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, – подытожил Кулеба.

Однако сама Российская Федерация действительно рассматривает возможность новой наступательной операции против Украины, заявил ранее Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что реализация этих намерений Путина зависит от двух факторов: выдержки Украины и мощнейшей реакции международных партнеров.

По словам Кулебы, главная цель РФ – сделать Украину максимально слабой. Эти планы Кремль пытается воплотить через дестабилизацию ситуации изнутри, а также блокирование сотрудничества с другими странами в оборонной сфере.