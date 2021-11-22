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Факти / Україна / Політика

Україна не планує наступу на Донбасі: Кулеба відповів на російський фейк

Валентина Летяк редакторка стрічки
дмитро кулеба

Кремль розповсюджує дезінформацію про те, що нібито Україна готує “військовий напад на Донбасі”.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, – написав дипломат.

За його словами, Україна шукає політико-дипломатичні шляхи розв’язання конфлікту, зокрема щодо пожвавлення нормандського формату – спільно з Німеччиною та Францією.

Він також закликав Росію взяти конструктивну участь у переговорах.

– Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій, – підсумував Кулеба.

Твіт Кулеби

Однак сама Російська Федерація дійсно розглядає можливість нової наступальної операції проти України, заявив раніше Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що реалізація цих намірів Путіна залежить від двох чинників: витримки України та потужної реакції міжнародних партнерів.

За словами Кулеби, головна мета РФ – зробити Україну максимально слабкою. Ці плани Кремль намагається втілити через дестабілізацію ситуації зсередини, а також блокування співпраці з іншими країнами в оборонній сфері.

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Фото: УНІАН

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