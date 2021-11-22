Україна не планує наступу на Донбасі: Кулеба відповів на російський фейк

Кремль розповсюджує дезінформацію про те, що нібито Україна готує “військовий напад на Донбасі”.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, – написав дипломат.

За його словами, Україна шукає політико-дипломатичні шляхи розв’язання конфлікту, зокрема щодо пожвавлення нормандського формату – спільно з Німеччиною та Францією.

Він також закликав Росію взяти конструктивну участь у переговорах.

– Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій, – підсумував Кулеба.

Однак сама Російська Федерація дійсно розглядає можливість нової наступальної операції проти України, заявив раніше Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що реалізація цих намірів Путіна залежить від двох чинників: витримки України та потужної реакції міжнародних партнерів.

За словами Кулеби, головна мета РФ – зробити Україну максимально слабкою. Ці плани Кремль намагається втілити через дестабілізацію ситуації зсередини, а також блокування співпраці з іншими країнами в оборонній сфері.