Україна не планує наступу на Донбасі: Кулеба відповів на російський фейк

Кремль розповсюджує дезінформацію про те, що нібито Україна готує “військовий напад на Донбасі”.
Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі, – написав дипломат.
За його словами, Україна шукає політико-дипломатичні шляхи розв’язання конфлікту, зокрема щодо пожвавлення нормандського формату – спільно з Німеччиною та Францією.
Він також закликав Росію взяти конструктивну участь у переговорах.
– Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій, – підсумував Кулеба.
Однак сама Російська Федерація дійсно розглядає можливість нової наступальної операції проти України, заявив раніше Дмитро Кулеба.
Він наголосив, що реалізація цих намірів Путіна залежить від двох чинників: витримки України та потужної реакції міжнародних партнерів.
За словами Кулеби, головна мета РФ – зробити Україну максимально слабкою. Ці плани Кремль намагається втілити через дестабілізацію ситуації зсередини, а також блокування співпраці з іншими країнами в оборонній сфері.