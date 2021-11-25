Україна захищатиметься всіма засобами: Кулеба про ймовірне вторгнення РФ

У разі повномасштабного вторгнення Росії Україна захищатиметься всіма засобами, які у неї є. У цьому запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Водночас він заявив, що всі зусилля України та партнерів наразі спрямовані на стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій.

– Ні у кого не має виникати сумнівів, що у разі нового етапу повномасштабної агресії РФ проти нашої держави Україна захищатиметься всіма наявними засобами, – зауважив він.

Дмитро Кулеба вкотре спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі. Він запевнив, що наша країна вважає політико-дипломатичне вирішення ситуації єдиним шляхом врегулювання.

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ.

За його словами, вона може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Зі свого боку Дмитро Кулеба повідомив, що безпекова ситуація вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях залишається напруженою через агресію РФ. Але, на його думку, Росії не вдасться взяти реванш за поразку 30 років тому.

Фото: МЗС України