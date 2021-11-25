Зеленский обсудил с Меркель ситуацию с войсками РФ возле границы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, временно исполняющей обязанности канцлера Германии до официального назначения на должность ее преемника.

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью, связанную с концентрацией войск Российской Федерации на границах с Украиной, и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Они согласились с необходимостью координировать усилия международного сообщества по вопросам локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики.

Кроме того, Владимир Зеленский и Ангела Меркель отметили необходимость продолжать работу в нормандском формате.

Президент Украины поблагодарил канцлера за неизменную многолетнюю поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, а также активную позицию в переговорах в нормандском формате.

Лидеры обсудили миграционный кризис на границах стран ЕС с Беларусью. Они сошлись на том, что нужно координировать действия между Украиной и Евросоюзом, чтобы не допустить его использования для дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и Украине.

Накануне Ангела Меркель прокомментировала информацию о наращивании российских войск возле украинской границы.

Она заявила, что Европейский Союз должен быть готов ввести новые санкции против России, если ситуация на Донбассе или на украинской границе ухудшится. Несмотря на это, по ее мнению, дверь к диалогу всегда должна быть открыта.