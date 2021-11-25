Зеленський обговорив з Меркель ситуацію з військами РФ біля кордону

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель, яка тимчасово виконує обов’язки канцлера Німеччини до офіційного призначення на посаду її наступника.

Лідери обговорили безпекову ситуацію, пов’язану з концентрацією військ Російської Федерації на кордонах з Україною, та безпекову ситуацію на Донбасі.

Вони погодилися з необхідністю координувати зусилля міжнародної спільноти у питанні локалізації загроз з боку РФ та збереження санкційної політики.

Крім того, Володимир Зеленський та Ангела Меркель відзначили необхідність продовжувати працювати в нормандському форматі.

Президент України подякував канцлерці за незмінну багаторічну підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої держави, а також за активну позицію у переговорах у нормандському форматі.

Лідери обговорили міграційну кризу на кордонах країн ЄС з Білоруссю. Вони зійшлись на тому, що потрібно координувати дії між Україною та Євросоюзом, щоб не допустити її використання для дестабілізації ситуації у державах Європейського Союзу та в Україні.

Напередодні Ангела Меркель прокоментувала інформацію про нарощування російських військ біля українського кордону.

Вона заявила, що Європейський Союз має бути готовий запровадити нові санкції проти Росії, якщо ситуація на Донбасі або на українському кордоні погіршиться. Попри це, на її думку, двері до діалогу завжди мають бути відчиненими.