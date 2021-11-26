Экс-руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба нарушил законодательство, разгласив тайную информацию о спецоперации по вагнеровцам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 26 ноября.

— Сейчас, когда все это (спецоперация по вагнеровцам, – Ред.) в прошлом, я могу говорить об этом. Потому что Бурба и другие говорят открыто, чего они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства – разглашение секретной информации, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в операцию по вагнеровцам “мы были втянуты” и еще в очередной раз сказал: До этого я говорил, что это не наша операция и что мы были вовлечены.

— Это была операция под названием Бурба, которая, слава Богу, уже завершилась, — сказал президент.

По его словам, он намеревался уволить Бурбу, поскольку разведчики не очень хорошо о нем отзывались, но, с другой стороны, это могли быть наговоры.

Зеленский сообщил, что во время операции по разгону Майдана Василий Бурба в качестве сотрудника СБУ руководил блокировкой транспорта. Несмотря на это, он вступил в должность руководителя разведки и остался на ней.

Бурба, по словам президента, “зарабатывал на информации”, и именно поэтому его уволили с должности руководителя ГУР.