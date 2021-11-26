Екс-керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба порушив законодавство, розголосивши таємну інформацію про спецоперацію щодо вагнерівців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 26 листопада.

— Зараз, коли все це (спецоперація щодо вагнерівців, – Ред.) у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші говорять відкрито про те, чого вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства – розголошення таємної інформації, – сказав він.

Зеленський наголосив, що в операцію щодо вагнерівців “ми були втягнуті”, та вкотре сказав: До цього я говорив, що це не наша операція і що ми були втягнуті.

— Це була операція під назвою Бурба, яка, слава Богу, вже завершилася, – сказав президент.

За його словами, він мав намір звільнити Бурбу, оскільки розвідники не дуже добре про нього відгукувалися, але, з іншого боку, це могли бути намовлянням.

Зеленський повідомив, що під час операції з розгону Майдану Василь Бурба як співробітник СБУ керував блокуванням транспорту. Попри це, він обійняв посаду керівника розвідки й залишився на ній.

Бурба, за словами президента, “заробляв на інформації”, і саме тому його звільнили з посади керівника ГУР.