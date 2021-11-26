Зеленський назвав Бурбу аферистом та розповів, що він робив під час розгону Майдану

Президент Володимир Зеленський звинуватив колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу у торгівлі розвідувальною інформацією. Про це він сказав під час прес-конференції на запитання про зрив операції по вагнерівцям.

— Це була операція під назвою Бурба, яка слава Богу вже закінчилася, – сказав Зеленський.

Він розповів, що Василя Бурбу особисто він не дуже добре знав.

— Коли я прийшов, то хотів його звільнити. Через те, що розвідники не дуже добре про нього говорили, але це могло бути намовлянням. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, коли розганявся Майдан. Тоді він був на службі в СБУ. Він цим займався, але його вирішили зберегти.

Зеленський заявив, що екс-керівник ГУР “Бурба не розвідник, а сбушник”.

— Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка, — сказав Зеленський, уточнивши, що Бурба нібито “заробляв на інформації” і тому був звільнений.

Також президент назвав його “аферистом”.

Крім того, Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з “інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини”. За словами президента, Бурба нібито пропонував йому передати ці дані Росії, або Китаю.

17 листопада журналісти-розслідувачі Bellingcat та видання The Insider оприлюднили розслідування про унікальну спецоперацію України із затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Минулого тижня екс-начальник ГУР Василь Бурба розповів, що він отримав вказівку про перенесення фінального етапу спецоперації від голови Офісу президента Андрія Єрмака, який був делегований главою держави. Водночас письмова вказівка від президента не надходила.