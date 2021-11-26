Україна має намір встановити мир на Донбас під час Нормандської зустрічі, проте не важливо, яким саме буде формат перемовин з Російською Федерацією. Найголовніше, щоб він виявився дієвим.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України в ефірі програми Право на владу. За його словами, Україні важливий результат перемовин, а не формат.

– Ми розуміємо, що повинен бути формат, в якому Росія перебуватиме за столом перемовин. Конкретних напрацьованих альтернатив зараз немає, – зазначив він.

Кулеба наголосив, що наразі основний фокус України перебуває на процесі пожвавлення Нормандського формату.

Проте міністр не очікує обговорення альтернативного формату перемовин під час онлайн-саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

Нарощування військ РФ біля кордонів

Якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україні, тоді наша держава захищатиметься всіма можливими засобами, переконаний Кулеба.

За словами очільника МЗС, наразі всі зусилля України та наших союзників спрямовані на стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій.