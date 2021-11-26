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Факты / Украина / Политика

Зеленский не планирует увольнять Ермака с должности главы ОП

Людмила Богданова редактор ленты
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он сообщил на пресс-конференции 26 ноября.

— С господином Ермаком сегодня говорит не просто в диалоге, а в очень мощном диалоге руководство разведок разных государств, всех наших партнеров, главы аппаратов разных президентов. Его знают полностью, его телефон слушало и слышало руководство всех этих разведок, они бы не сели с ним за один стол.

Президент подчеркнул, что Ермак проводил серьезные операции, поэтому “нецелесообразно терять мощного человека”.

– Он действительно провел со многими коллегами очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей нормандской встречи. Поэтому я считаю, что это нецелесообразно — терять сильного человека.

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Фото: Офис президента

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