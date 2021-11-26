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Зеленський не планує звільняти Єрмака з посади очільника ОП

Людмила Богданова редакторка стрічки
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський не планує звільняти очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це він повідомив під час прес-конференції 26 листопада.

– З паном Єрмаком сьогодні говорить не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво розвідок різних держав, всіх наших партнерів, голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон слухало і чуло керівництво усіх цих розвідок, вони б не сіли з ним за один стіл.

Президент наголосив, що Єрмак проводив серйозні операції, тому “недоцільно втрачати потужну людину”.

– Він справді провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Понад 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це недоцільно – втрачати потужну людину.

Доповнюється…

Фото: Офіс президента

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