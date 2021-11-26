Зеленський не планує звільняти Єрмака з посади очільника ОП

Президент України Володимир Зеленський не планує звільняти очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це він повідомив під час прес-конференції 26 листопада.

– З паном Єрмаком сьогодні говорить не просто в діалозі, а в дуже потужному діалозі керівництво розвідок різних держав, всіх наших партнерів, голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон слухало і чуло керівництво усіх цих розвідок, вони б не сіли з ним за один стіл.

Президент наголосив, що Єрмак проводив серйозні операції, тому “недоцільно втрачати потужну людину”.

– Він справді провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Понад 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі. Тому я вважаю, що це недоцільно – втрачати потужну людину.

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