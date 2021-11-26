Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несколько стран объявили о готовности поддержать Украину при полномасштабном вторжении со стороны Российской Федерации.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 30 вопросов к президенту, состоявшегося в пятницу, 26 ноября.

По словам президента, партнеры Украины, в частности США, Великобритания, Евросоюз, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине.

— Мы не только публично, но и непублично получили информацию от наших партнеров, США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае — на нашей стороне, и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике, я не знаю, четких таких вещей я не получал, — ответил Зеленский.

Глава государства также заявил, что ожидает от президента РФ Владимира Путина публичного заявления о том, что Россия не планирует эскалацию на Донбассе.

В конце ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.