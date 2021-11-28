Столтенберг заявил об угрозе вторжения России в Украину и серьезных последствиях для РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает угрозу вторжения России в Украину блефом. При этом он отметил, что любые дальнейшие агрессивные действия России будут иметь серьезные последствия.

В следующий вторник и среду, 30 ноября-1 декабря, министры иностранных дел НАТО проведут встречу в Риге. На повестке дня стоит вопрос: что будет дальше в Украине? Что намерен делать президент России Владимир Путин на границах альянса на востоке?

— Мы видим, что уже во второй раз в этом году Россия стягивает военную технику: танки, артиллерию и беспилотники, а также наземные войска к украинской границе. Я не могу рассуждать о намерениях России. Но мы видели, что Россия и прежде применяла силу против своих соседей. Поэтому мы не можем считать это просто блефом, – заявил Столтенберг.

Издание WELT AM SONNTAG пишет, что бывший генерал-лейтенант Генрих Браус, которого называют самым влиятельным немцем в НАТО за последние 25 лет, сказал, что размещение российских войск на границе с Украиной из более 100 тыс. военных было демонстрацией власти российского руководства против Запада.

— Укрепление украинского правительства и подрыв дальнейшего сближения с НАТО и ЕС – это еще одна цель Москвы. Ограниченный военный удар, например оккупация Донбасса, является вариантом для Москвы, — заявил эксперт.

Но что тогда сделало бы НАТО, задается вопросом издание.

По словам Столтенберга, военный альянс внимательно следит за ситуацией.

– Мы будем продолжать поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защититься от агрессии, – говорит Столтенберг.

Союзники, по его мнению, дали понять, что «любые дальнейшие агрессивные действия будут иметь серьезные последствия».

– Я призываю Россию для уменьшения и деэскалации напряженности. В то же время, мы остаемся открытыми для диалога с Россией. При повышенном напряжении диалог становится еще более важным, — добавил он.

Источник: WELT AM SONNTAG