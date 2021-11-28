Столтенберг заявив про загрозу вторгнення Росії в Україну та серйозні наслідки для РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає загрозу вторгнення Росії в Україну блефом. При цьому він зазначив, що будь-які подальші агресивні дії Росії матимуть серйозні наслідки.

Наступного вівторка та середи, 30 листопада-1 грудня, міністри закордонних справ НАТО проведуть зустріч у Ризі. На порядку денному стоїть питання: що буде далі в Україні? Що планує робити президент Росії Володимир Путін на кордонах альянсу на сході?

– Ми бачимо, що вже вдруге цього року Росія стягує військову техніку, таку як танки, артилерія і безпілотники, а також наземні війська до українськогокордону. Я не можу міркувати про наміри Росії. Але ми бачили, що Росія і раніше застосовувала силу проти своїх сусідів. Тому ми не можемо вважати, що це просто блеф, – заявив Столтенберг.

Видання WELT AM SONNTAG пише, що колишній генерал-лейтенант Генріх Браус, якого називають найвпливовішим німцем в НАТО за останні 25 років, сказав, що розміщення російських військ на кордоні з Україною з понад 100 тис. військових було демонстрацією влади російського керівництва проти Заходу.

– Зміцнення українського уряду та підрив подальшого зближення з НАТО та ЄС – це ще одна мета Москви. Обмежений військовий удар, наприклад, окупація Донбасу, є варіантом для Москви, – заявив експерт.

Але що тоді зробило б НАТО, ставить питання видання.

За словами Столтенберга, військовий альянс пильно стежить за ситуацією.

– Ми будемо продовжувати підтримувати Україну політично та практично, щоб країна могла захиститися від агресії, – каже Столтенберг.

Союзники, на його думку, дали зрозуміти, що «будь-які подальші агресивні дії будуть мати серйозні наслідки».

– Я закликаю Росію для зменшення та деескалації напруженості. У той же час ми залишаємося відкритими для діалогу з Росією. Коли напруга висока, діалог стає ще важливішим, – додав він.

Джерело: WELT AM SONNTAG