В случае вероятного вторжения в Украину РФ понесет большие потери — посол Германии

Россия понесет огромные потери в случае прямой агрессии против Украины, поскольку украинские войска сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году.

Такое мнение высказала посол Германии в Украине Анка Фельдхузен. Она отметила, что опасения из-за возможного обострения ситуации уже были в апреле этого года, но ничего не произошло.

— Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего РФ всегда хочет — это чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя, произойдет ли что-нибудь, — объяснила она.

Анка Фельдхузен подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ, поскольку никто не желает полномасштабной войны.

По мнению посла, хорошим результатом сейчас была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, какая будет реакция в случае эскалации ситуации.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала возле границ Украины более 92 тыс. военных.

По его словам, она может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

В то же время президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что основной целью стягивания российских войск к украинским границам является запугивание. Но нельзя исключать сценарий эскалации.