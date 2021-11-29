У разі ймовірного вторгнення в Україну РФ зазнає великих втрат – посол Німеччини

Росія зазнає величезних втрат у разі прямої агресії проти України, оскільки українські війська зараз набагато сильніші, ніж у 2014 році.

Таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. Вона зазначила, що побоювання через можливе загострення ситуації вже були у квітні цього року, але нічого не сталося.

– Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого РФ завжди хоче – це щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, запитуючи себе, чи станеться щось, – пояснила вона.

Анка Фельдгузен наголосила, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ, оскільки ніхто не хоче повномасштабної війни.

На думку посла, хорошим результатом зараз була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, якою буде реакція у разі ескалації ситуації.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військових.

За його словами, вона може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Водночас президент Володимир Зеленський під час прес-конференції повідомив, що основною метою стягування російських військ до українських кордонів є залякування. Але не можна відкидати сценарій ескалації.