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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Руснака

Людмила Богданова редактор ленты
Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки СБУ Руснака

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Соответствующий указ №604/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

— Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, — говорится в документе.

Александр Руснак занял должность начальника Департамента контрразведки СБУ в сентябре 2019 года. В августе 2020 года он получил звание генерал-майора.

Недавно президент Украины уволил главу Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова согласно поданному им заявлению.

Полосков занимал должность почти год — его назначили в декабре 2020 года. Его обязанности будет временно исполнять заместитель — Петр Добромильский.

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