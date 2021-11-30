Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Соответствующий указ №604/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

— Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, — говорится в документе.

Александр Руснак занял должность начальника Департамента контрразведки СБУ в сентябре 2019 года. В августе 2020 года он получил звание генерал-майора.

Недавно президент Украины уволил главу Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова согласно поданному им заявлению.

Полосков занимал должность почти год — его назначили в декабре 2020 года. Его обязанности будет временно исполнять заместитель — Петр Добромильский.

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