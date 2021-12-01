Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав неправомірними заклики російського президента Володимира Путіна щодо отримання РФ гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Про це він сказав журналістам після участі у засіданні Північноатлантичної ради НАТО та двосторонніх переговорів у Ризі 1 грудня.

Кулеба наголосив, що Москва не може завадити зближенню нашої держави з Альянсом, і не має права голосу у відповідних дискусіях.

– Будь-які російські пропозиції обговорити з НАТО, США чи іншими країнами будь-які так звані гарантії, що Альянс не розширюватиметься на Схід, є неправомірними, – повідомив Дмитро Кулеба.

Він також підтвердив, що Україна має намір продовжувати широкомасштабні реформи для трансформації сектора безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Глава МЗС сказав, що союзники НАТО позитивно оцінюють досягнутий Україною прогрес у реформах.

Раніше Путін заявив, що Москва хоче отримати гарантії від Заходу, що НАТО не просунеться у розширенні Альянсу на Схід.

Тим часом генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія не має права втручатися у рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Фото: МЗС