Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок в четверг, 2 декабря, написал заявление об отставке с должности.

Об этом он проинформировал в своем Twitter-аккаунте, обнародовав само заявление.

– Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею! – отметил Егор Божок.

В заявлении говорится, что он просит уволить его с должности заместителя министра иностранных дел по собственному желанию.

Егор Божок – украинский дипломат, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и магистерскую программу в Свободном университете Брюсселя (в сфере европейской политики).

Божок работал на разных должностях в МИД Украины и Миссии Украины при НАТО в Брюсселе. С 2015 года он исполнял обязанности главы миссии.

Впоследствии Божок занимал должность главы Службы внешней разведки Украины (в 2017-2019 годах). А в марте 2019 года правительство назначило его заместителем главы МИД Украины.

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Источник: Егор Божок