Заступник голови Міністерства закордонних справ України Єгор Божок у четвер, 2 грудня, написав заяву про відставку з посади.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті, оприлюднивши саму заяву.

– Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю! – зазначив Єгор Божок.

У заяві сказано, що він просить звільнити його з посади заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

Новина доповнюється…