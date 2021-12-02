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Заступник голови МЗС Божок написав заяву про відставку

Юлія Соколова редакторка стрічки
Заступник голови МЗС Божок написав заяву про відставку

Заступник голови Міністерства закордонних справ України Єгор Божок у четвер, 2 грудня, написав заяву про відставку з посади.

Про це він поінформував у своєму Twitter-акаунті, оприлюднивши саму заяву.

– Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю! – зазначив Єгор Божок.

У заяві сказано, що він просить звільнити його з посади заступника міністра закордонних справ України за власним бажанням.

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